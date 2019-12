A MOLASSANA il presidente Franini gongola ottiene la seconda vittoria stagionale, che arriva nell’ultimo turno del girone di andata e segue quella della 1ª Giornata contro il Baiardo, e regala, per Natale, un giocatore importante a Mister MELEDINA, l’esterno offensivo FDANIELE SICILIANO ex Messina, Vado, Albissola, Rivarolese e Goliardica.

I risso azzurri con la vittoria di ieri chiudono sempre il girone in ultima posizione a 7 punti, ma a meno 4 dalla quintultima posizione.

Operazione salvezza difficile, ma non proibitiva.