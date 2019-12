Il Molassana è certamente una delle protagoniste di questa sessione di mercato invernale, sia per quanto riguarda quello in entrata, sia per quello in uscita. Questa volta parliamo di un acquisto della società genovese: si tratta di Manuel Buffo, centrocampista classe ’92 proveniente dalla Sammargheritese. E’ la stessa società di provenienza a ufficializzare il trasferimento: “L’ A.C.D. Sammargheritese 1903 ufficializza il trasferimento del centrocampista Manuel Buffo al Molassana Boero. Nell’assecondare le esigenze personali del calciatore, tutta la Società ringrazia Manuel per l’impegno profuso e la professionalità mostrata vestendo ancora una volta i nostri colori in questa prima parte di stagione. Il tempo passa ma la “Storia” scritta insieme rimane indelebile negli anni. “In bocca al lupo” Manuel“.