Il Priaruggia G.Mora, neonata società di Terza Categoria, ha annunciato l’arrivo di un attaccante ex Entella e Athletic Club: Lorenzo Ombrina, classe 1997, volto noto della Prima Categoria, avendo giocato negli ultimi anni alla corte di Olimpic, Borgo Incrociati e Borgoratti. Prima punta, può ricoprire anche il ruolo di esterno d’attacco. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club biancorosso:

“COMUNICATO UFFICIALE – Il Priaruggia G.Mora comunica di aver trovato l’accordo con l’Athletic Club Liberi per l’acquisto di Lorenzo Ombrina, attaccante classe 1997, quest’anno in prestito al Borgoratti. In carriera, Ombrina ha segnato 4 gol con la maglia dell’Athletic in Promozione. Nelle ultime due stagioni e mezzo ha collezionato 12 gol in prima categoria con le maglie di Olimpic P.P., Borgo Incrociati e Borgoratti. Benvenuto, Lorenzo!“

Ombrina è il terzo acquisto del Priaruggia G.Mora dopo Imperato e Atzori, provenienti rispettivamente da Pieve Ligure e Borgo Incrociati.

Fonte: Pagina Ufficiale Priaruggia G.Mora

