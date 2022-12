Alessandro Bulgarelli è sul mercato. Il portiere classe ’00 ha militato in Promozione per ben 4 stagioni, prima nella Praese e successivamente nel Serra Riccò. Cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa, ha collezionato 26 presenze con gli Allievi Nazionali e 13 clean sheet nelle sue statistiche, sino alla Primavera. Successivamente ha poi militato in Serie D con Ponsacco e Ligorna. Durante la sua carriera ha accumulato cinque presenze in Nazionale, tra Under 15 e Under 16. Bulgarelli ha inoltre partecipato nel 2015 alla Nike Premier Cup (Edizione Italiana), dove ha vinto il riconoscimento di “miglior portiere”, e alla Manchester United Nike Premier Cup.

Abbiamo sentito Bulgarelli ai microfoni di Dilettantissimo, il quale ci ha rivelato le sue ambizioni per la restante stagione:

“Nella seconda parte della stagione vorrei offrire buone prestazioni, per aiutare la squadra dove andrò a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. Mentre sotto il punto di vista degli obiettivi personali vorrei continuare a crescere e a migliorare”.

