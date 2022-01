− vistalarichiestaavanzatadallaLegaNazionaleDilettantivoltaadottenerelafissazione di un periodo supplementare di campagna trasferimenti per le società del settore dilettantistico che hanno dovuto sospendere l’attività, a causa dell’incremento dei contagi da Covid 19 nelle ultime settimane;

− ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni addotte dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti ed al fine di consentire una migliore programmazione delle attività per le società e per i tesserati, di poter concedere una riapertura dei termini di tesseramento e di svincolo secondo le modalità di cui all’allegato A), limitatamente alle società dilettantistiche che svolgono attività di calcio ad undici maschile ad ogni livello, nonché a quelle di calcio a cinque, che svolgono attività soltanto a livello territoriale;

− visto l’art. 27 dello Statuto federale

d elib er a

1) il C.U. n. 269/ A del 10 giugno 2021 è integrato dalle disposizioni contenute nell’allegato sub A), che trovano applicazione esclusivamente per le società dilettantistiche che svolgono attività di calcio ad undici maschile ad ogni livello, nonché per quelle di calcio a cinque, che svolgono attività soltanto a livello territoriale;

2) le disposizioni dell’allegato A) non sono applicabili quando alla operazione è interessata una società diversa da quelle del punto 1) ed, in caso di svolgimento di plurime attività da parte di una medesima società, i tesserati acquisiti nel periodo supplementare potranno essere schierati soltanto nelle attività per le quali trovano applicazione le disposizioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Marco Brunelli Gabriele Gravina