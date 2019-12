In mattinata i canali social del Vallescrivia hanno ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Dentici dall’Ovadese e di Cherif Wata dal Little Club; ceduti in prestito Tassone (Serra Riccò) e Vicini (Little Club); a titolo definitivo Ricci va al Little Club. Ecco il comunicato: “Il Presidente Cirri punta in alto: ecco i nuovi acquisti e cessioni del Vallescrivia 2018. Acquisti : Massimiliano Dentici, attaccante classe ’92, proviene dall’ Ovadese.

Cherif Watara, difensore classe ’92, proviene dal Little Club

Partenze:

Prestito Gabriele Tassone al Serra Riccò.

Prestito Jacopo Vicini al Little club.

Definitivo Gianluca Ricci al Little club“.