Quattro anni fa una rete di Bottaro all’ultimo respiro regala al Campi la promozione in Prima Categoria. Dopo aver superato il Pieve Ligure, la squadra di mister Rondoni affronta l’agguerrito Ca de Rissi in una partita dal peso specifico incredibile. Dopo un primo tempo nervoso le cose si mettono male nella ripresa per il “Ca de” che rimane in 9 uomini. Nei minuti di recupero l’incornata di Bottato che decide il match: il Campi esulta, è in Prima Categoria!

Rivediamo le immagini grazie al servizio montato da Enrico Figus e alla voce narrante di Luca Moscariello!

Qui l’intervista a mister Marco Rondoni:

