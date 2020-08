Boom di Riconferme per il Campomorone Sant’Olcese. Rimarranno in biancoblù anche per la stagione 2020/2021: i centrocampisti Federico Guidotti classe (1997). Alessandro Trabacca classe (2000). Luca Bortolai classe (2002). Daniele Galluccio classe (1997) e Emanuele Cosentino classe (2002).

