Doppio colpo per il CAMPOMORONE SANT’OLCESE che in un giorno mette a segno due colpi. Proprio questa mattina infatti, la società ha annunciato l‘arrivo di Del Nero per la stagione 2020/2021. E adesso conferma l’arrivo dell’attaccante classe ’90, Riccardo Piacentini. La scorsa stagione al VADO dove ha realizzato 4 reti in 19 partite. Precedentemente PIACENTINI era stato uno dei protagonisti della favola ALBISSOLA. Squadra con la quale aveva vinto il campionato di ECCELLENZA e di SERIE D, a cavallo degli anni 2016/2018 realizzando 24 reti. Il profilo dell’attaccante è di tutto rispetto visto le casacche indossate: Savona, Ligorna, Chiavari Caperana, Acqui, Lavagnese, Entella, Sestrese per un totale di oltre 300 partite giocate in Serie D.

