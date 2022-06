Il Campomorone di mister Silver De Lucia spiazza le concorrenti di Eccellenza con due acquisti che spostano gli equilibri in campo.



Per l’attacco trattativa conclusa per Mirko Chiarabini attaccante che ad agosto compirà 30 anni.

Mirko Chiarabini, dopo avere esordito in serie C con l’Entella ha sempre giocato in serie D vestendo le maglie di: Lucchese, Rapallo Bogliasco, Chiavari Caperana, Lavagnese, Vado, Ligorna, Varese. Nello scorso campionato è andato a segno 12 volte con il Rapallo.

Oltre a Mirko Chiarabini, il Campomorone ha definito la trattativa che porta ad Alessandro Revello (nella foto) centrocampista classe 2000.

Anche Revello lo scorso campionato era tesserato per il Rapallo.

Revello aveva esordito in Serie D nel 2017 con il Savona per poi passare al Sestri Levante nella stagione successiva.

Da un paio di stagioni Alessandro Revello era con il Rapallo Rivarolese dove ha ben figurato.