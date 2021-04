Dopo l’ufficializzazione della società Campomorone sulla nomina del nuovo allenatore abbiamo sentito Mister Amedeo Di Latte che a caldo ci ha espresso il suo pensiero.

“Volevo ringraziare tutta la società Campomorone per questa grande possibilità che mi è stata concessa. “

Che ambiente hai trovato?

“Ho trovato un’ambiente molto disponibile, con spirito di attaccamento alla società e al territorio e soprattuto competente.”

Arrivi in una società che sta programmando per il futuro un certo tipo di percorso e lo ha iniziato mettendo in ordine la struttura. Cosa ne pensi?

“Si come dicevo una società organizzata uno staff competente, non faccio i nomi per non far torto a qualcuno. La struttura è davvero imponente degna di una grande società.

Società la quale dà la possibilità a persone che, come me, amano questo sport di poter lavorare al meglio, stando attenta ai dettagli e senza far mancare nulla.”

Cosa ti ha colpito?

“Senza dubbio il piacere di aver trovato persone con dei grandi valori umani. Ci tengo a mandare un abbraccio a Mister Marco Pirovano, con cui mi sono sentito subito dopo la mia nomina. È stato piacevole conversare con lui e nella lunga chiacchierata, ho avuto modo di conoscere nell’intimo, una persona fantastica, che mi ha dato varie indicazioni.

C’è da dire che io per lui ho sempre provato grande stima, ancora prima di conoscerlo meglio come uomo.

Lo ringrazio non solo per la sua disponibilità, ma anche per l’apprezzamento che ha avuto per me.

Mi sono subito reso conto di quanto abbia a cuore il bene della Nostra società.”

Hai già una idea di come affrontare la situazione?

“Da parte mia ci sarà disponibilità, ma più di tutto ci sarà la voglia. Non nego che mi è mancato molto il campo. La nostra unica certezza attuale è che abbiamo di fronte 3 partite, e so che il gruppo sarà pronto a fare dei sacrifici e a dare il massimo.

Ieri c’è stato l’incontro conoscitivo con la squadra, che si è dimostrata disponibile e determinata a non fallire l’obiettivo posto dalla società. Non dobbiamo dimenticarci mai che, in un momento critico come questo, abbiamo la possibilità di fare quello che è il gioco più bello del mondo. Per questo motivo dobbiamo viverlo con grande sacrificio si, ma anche con riconoscenza, gioia e divertimento.”

