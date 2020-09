Marco Bravo è il nuovo #responsabile organizzato della Scuola Calcio dei Poli di Begato 9 e San Biagio. Già da tre anni in biancoblu come responsabile del settore giovanile con grandi risultati, sostituisce Elio Muscas, dopo la scelta personale di ridurre un po’ l’impegno nel calcio, pur restando nel direttivo della società. Un #grazie di cuore a Elio per il prezioso lavoro svolto con impegno e dedizione con noi dal 2013 e buon inizio a Marco. Buon Lavoro!

Marco Gallo è il nuovo #presidente del settore giovanile e della scuola.

Una nuova figura societaria che con la propria esperienza seguirà e affiancherà i nostri #responsabili nel percorso di crescita dei nostri poli.

Benvenuto e buon lavoro!

