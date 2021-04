Con un comunicato ufficiale uscito pochi minuti fa sulla Pagina Facebook del Campomorone la società comunica le dimissioni di mister Marco PIROVANO . I soliti bene informati Prevedono che possa arrivare in panchina Amedeo Di Latte.

L’U.S.D. Campomorone S. Olcese comunica che in data odierna Marco Pirovano ha rassegnato le dimissioni da guida tecnica della Prima Squadra.

La società ringrazia il Mister per le tantissime indimenticabili stagioni insieme, per quanto portato in questi anni sotto l’aspetto tecnico ed umano, con la certezza che sia solo un arrivederci per un domani all’interno della società con altro ruolo.