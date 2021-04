Sono ormai ufficiali le dimissioni di Mister Marco Pirovano dal ruolo di tecnico del Campomorone. L’ex Mister ai microfoni di Dilettantissimo spiega i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione.

“La decisione è stata solo mia, anzi, devo ringraziare la società che in tutti i modi ha provato a farmi cambiare idea. Credo che ora per il bene di tutti, ma soprattutto per l’affetto che ho io nei confronti del Campomorone, mi sembrava giusto fare un passo indietro. Era l’unico modo per far scattare la scintilla che in questo momento è fondamentale per poter affrontare queste 3 partite. Ci tengo a precisare che è una scelta mia, fatta con serenità, con la speranza di vedere la finale di campionato e poter festeggiare con i colori biancoblu. Questo è l’augurio che faccio. Io, da allenatore, ho capito che questa era la scelta giusta da prendere.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!