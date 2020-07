CAMPOMORONE, ARRIVANO ANCHE QUATTRO IMPORTANTI RICONFERME. Piacentini, Del Nero, Moretti, questi i grandi colpi di mercato piazzati dal Campomorone. Ma non solo: la società genovese conferma per la prossima stagione tre grandi protagonisti già in rosa: si tratta del capitano Cappellano, Moreno Curabba, Gabriele Canciani e bomber Giacomo Gandolfo. Ecco la nota ufficiale postata dalla società sul profilo ufficiale Facebook, con le foto della firma:

«ANCORA CON NOI! Capitan Alessandro Cappellano (1981), Moreno Curabba (1987) , Gabriele Canciani (1984), Giacomo Gandolfo (1986) biancoblu anche nella stagione 2020/2021».