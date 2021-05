Campomorone Sant’Olcese, arrivano le dimissioni di Amedeo Di Latte. Ecco le sue parole a seguito della decisione presa.

Venerdì sera ho avuto un lungo colloquio col Presidente e ieri gli ho presentato le mie dimissioni. Con grande serenità reciproca ci siamo confrontati ed è apparso chiaro che i nostri programmi, nell’immediato, siano totalmente differenti. ll mio desiderio è di scalare al più presto le categorie.

Dispiace esser arrivato in tale momento trovando, senza entrare nei dettagli, una situazione professionale a dir poco.”molto particolare”.



Nonostante tutto, speravo, seppur in due partite così ravvicinate, di dare un contributo positivo, ma così non è stato e di questo mi assumo le responsabilità.

Peccato non aver potuto utilizzare giocatori importanti, per vari infortuni, uno su tutti Curabba.

Sono abituato a vedere sempre la parte positiva in ogni esperienza. E questa ha arricchito il mio “portafoglio delle conoscenze”, facendomi apprezzare alcune persone che mi hanno arricchito e dandomi la possibilità di comprendere al meglio che tutti i km fatti, per andare a visionare allenatori di squadre professionistiche. E le numerose lezioni svolte, hanno fatto di me un allenatore migliore, ora pronto per trasformare questa grande passione, nella professione che ho sempre desiderato.

Good luck !

