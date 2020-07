CAMPOMORONE SANT’OLCESE scatenato sul mercato. Arriva l’ennesimo colpo con Tommaso Moretti, attaccante classe 2001 arrivato dal Busalla, Insieme al fratello Federico. Tommaso giovanissimo del settore, intervistato dalla redazione di dilettantissimo, per la rubrica NextGen. Ha militato nell’Under 16 della Sampdoria, per poi passare al Busalla in eccellenza. Con una breve paretesi al Ligorna, in Serie D.

