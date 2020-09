“Ho capito che non c’erano più i presupposti per continuare questa meravigliosa collaborazione,era arrivato il momento… Anni e risultati indimenticabili, ringrazio la società ,il grande Vaccarini, il mio adorato staff e tutti i ragazzi che mi hanno aiutato in questa avventura, non dimenticherò mai nessuno di loro!” Queste le parole di Mister Bastianelli. La redazione di Dilettantissimo ha chiamato Clodio Bastianelli per saperne di più. Le sue affermazioni al telefono sono state le seguenti:

“Mi sono reso conto che non sarei stato in grado di dare il 100% e il CANALETTO merita un allenatore che possa dare il 100%. Sono dispiaciutissimo perché gli anni vissuti al Caanaletto sono stati anni importanti colmi di soddisfazioni dal punto di vista sportivo e dal punto di vista dei rapporti personali con i dirigenti. Il futuro?

Non lo so è la prima volta che non comincio la stagione tesserato con una società. Durante il campionato ci saranno formazioni che forse si ricorderanno di me, se capiterà valuterò le situazioni che potrebbero capitarmi”.

Il CANALETTO nel frattempo è corso ai ripari e a guidare i canarini arriverà Massimo Plicanti un profilo importante, un allenatore abituato ad allenare in Serie D. Con un curriculum altrettanto importante:

anno 2001/2002 SPEZIA CALCIO 1906 srl Giovanissimi nazionali.

• anno 2002/2003 CARPEDIEM FOSDINOVO Promozione.

• anno 2003/2004 CARPEDIEM FOSDINOVO Promozione.

• anno 2004/2005 SARZANESE CALCIO 1906 Eccellenza.

• anno 2005/2006 SARZANESE CALCIO 1906 Eccellenza.

• anno 2006/2007 SAMMARGHERITESE Eccellenza.

• anno 2007/2008 SAMMARGHERITESE Eccellenza.

• anno 2008/2009 SARZANESE CALCIO 1906 Serie D.

• anno 2009/2010 SPORTING MASSESE Eccellenza.

• anno 2010/2011 SARZANESE CALCIO Serie D.

• anno 2011/2012 asd MAGRA AZZURRI Promozione.

• anno 2012/2013 CARRARESE CALCIO Berretti.

• Conseguimento patentino ALLENATORE PROFESSIONISTA:

• 2013/2014 CARRARESE CALCIO Berretti.

• 2014/2015 CARRARESE CALCIO Allievi nazionali.

•2016/2017 U.s.d. FEZZANESE CALCIO Serie D.

• 2017/2018 PONTREMOLESE Promozione.

• 2018/2019 MASSESE Serie D (All. in 2°).

• 2019/2020 SAN MARCO in Eccellenza.

