Doppio colpo del Canaletto Sepor che rinforza la squadra affidata a Clodio Bastianelli in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Il direttore sportivo Fabrizio Vaccarini raggiunge l’accordo con due elementi protagonisti dei campionati toscani. Come il centrocampista Samuele Bordini e il difensore Roberto Richieri. Roberto Richieri classe 1996 è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, dove si è laureato campione d’Italia Allievi Professionisti il 19 giugno 2012. Con mister Paolo Beruatto superando in finale l’Empoli di Mario Cecchi 10-9. Dopo i calci di rigore calciando uno dei penalty decisivi ad oltranza. Dopo i colori blucerchiati il passaggio in Eccellenza a Gozzano dove ha vinto la Coppa Italia e il campionato. Serie D poi con Gozzano, Massese e Viareggio e negli ultimi due anni Eccellenza con Pietrasanta e Virtus Viareggio.