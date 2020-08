Continua la campagna di rafforzamento del Canaletto Sepor in vista del prossimo campionato di

Eccellenza ligure. Il direttore sportivo dei canarini Fabrizio Vaccarini dopo un lungo inseguimento piazza un colpo a sensazione. Ed ingaggia il difensore centrale Gianluca Martinelli classe 1993, nell’ultima stagione al Rivasamba. Molto intensa la carriera del jolly difensivo di origini versiliesi. Dopo aver disputato le giovanili nel Margine Coperta, nel Cuiopelli Cappiano l’esordio in Eccellenza nel 2010/11 a Pietrasanta. Dopo un’altra stagione in Eccellenza a Pietrasanta il raggiungimento dei play off in serie D con la Massese, nel 2014/15 la vittoria del campionato di Eccellenza nel Viareggio, i play off sempre in Eccellenza con il Pietrasanta. Poi nel 2017/18 il primo approdo al Rivasamba, poi a metà anno in Eccellenza alla Marina La Portuale, nel 2018/19 dopo la parentesi con il Montignoso, la vittoria del campionato in Promozione con la Pontremolese. L’anno scorso la prima parte di stagione al Perignano, poi a dicembre il ritorno in Eccellenza al Rivasamba ed oggi la nuova avventura con i gialloblu di Clodio Bastianelli: