E’ deceduto improvvisamente per arresto cardiaco lasciandoci in un grande e profondo dolore RINO PAPA. Una delle colonne del Usd Canaletto Sepor da oltre 50 anni. Prima allenatore e poi irrinunciabile dirigente e punto di riferimento per tutti. Una perdita gravissima che infrange I nostri cuori.Una persona eccezionale che mancherà a tutti noi. La società tutta si stringe con affetto intorno ai famigliari sopratutto alla moglie Loredana nostra valida dirigente della scuola calcio porgendo sentite condoglianze.

