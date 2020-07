Il Canaletto Sepor riparte con Clodio Bastianelli. Arriva la conferma per la quarta stagione consecutiva del tecnico spezzino di Rebocco che guiderà la gloriosa società canarina probabilmente nel nuovo format del campionato di Eccellenza ligure. Per la società presieduta da Sabrina Benassi il ripescaggio nel campionato superiore dopo la seconda piazza per media punti ottenuta nel torneo di Promozione al momento della sospensione per il covid 19, sarebbe un traguardo storico arrivato proprio nell’anno del 60° dalla sua fondazione: «Sarebbe una grossa soddisfazione – afferma il direttore sportivo gialloblu Fabrizio Vaccarini – al terzo anno siamo riusciti, partendo dalla 1^categoria a raggiungere, pur sfruttando la cristalizzazione dei campionati, il principe dei campionati regionali. L’ufficialità non c’è ancora, la Figc attende l’esito dei ricorsi e delle domande di riammissione delle società di serie D, ma le indiscrezioni ci indicano come una delle ripescate insieme alla Taggese.

Se così non fosse ripartiremo dalla Promozione sempre con la giusta umiltà e serenità. La conferma di Bastianelli e del suo staff per la prossima stagione è il riconoscimento da parte della società dell’ottimo lavoro svolto, in queste stagioni. Un vero piacere da parte di tutti constatare l’armonia e la professionalità con la quale i ragazzi si allenavano. Al momento della sospensione la squadra era in grande salute a tre punti dalla vetta con una gara da recuperare e tutto poteva ancora accadere. L’Eccellenza eventualmente non ci spaventa, anche se sappiamo che potrebbe essere una stagione per noi proibitiva e irta di difficoltà. L’intenzione è di continuare con il gruppo storico, ragazzi eccezionali sotto ogni punto di vista, dove inseriremo i giusti accorgimenti per migliorarsi e valorizzare i prodotti del settore giovanile».

Ecco il nuovo staff tecnico.

Direttore sportivo: Fabrizio Vaccarini.

Prima squadra. Allenatore: Clodio Bastianelli. Vice allenatore: Andrea Suvero. Preparatore atletico: Nazareno Tornatore. Preparatore portieri: Francesco Rolla. Collaboratore tecnico: Francesco Friggeri. Team manager: Federico Bottiglioni. Massaggiatore: Roberto Chiantaretto.

Juniores regionale:

Allenatore: Simone Capri. Preparatore atletico: Massimiliano Ottolini.

