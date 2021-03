Si è conclusa con un grande successo la visita dei tecnici Mirko Bolesan e Ruggero Speranza dello staff del Centro Federale Tecnico di Recco alla scuola calcio di elite del Usd Canaletto Sepor. Sabato l’appuntamento era al “Tanca” per la visita alla cantera canarina. Per svolgere attività formativa e informativa nell’ambito del programma di sviluppo delle aree territoriali che hanno come obiettivo primario la formazione tecnico sportiva ed educativa di tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo dei giovani calciatori. Tecnici, collaboratori, dirigenti e genitori. Al campo “Tanca” presenti una nutrita schiera di istruttori canarini e i Pulcini del 2010 e 2011 che hanno avuto modo di essere coinvolti in esercitazioni tecniche e motorie e condividere le metodologie di allenamento proposte dalla Federazione. Attraverso stazioni di lavoro, colloqui e dibattiti . Una bella giornata di sport e un’esperienza unica per arrichire il bagaglio di competenze dei bambini e tecnici partecipanti all’ evento. Ad accogliere i tecnici federali era presente tutto lo staff dirigenziale del Canaletto con in testa il presidente Sabrina Benassi. Il responsabile della scuola calcio canarina Ugo Questa. I responsabili tecnici dell’ attività di base Alteo Bolognini, Angelo Colletta e Marco Rossinelli. Il responsabile del Settore Giovanile