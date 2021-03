L’Usd Canaletto Sepor, avvalendosi della facoltà concessa dalla Federazione, ha deciso di non continuare il campionato di Eccellenza nella corrente stagione.

È stata una decisione sofferta dal punto di vista umano e sportivo. Per le aspettative che tutti avevano riposto in questa categoria, conseguita per la prima volta dalla nostra società .

Ma è prevalsa la meditata e responsabile consapevolezza della pesante situazione nella quale tutti ci troviamo a causa dell’emergenza pandemica.

Non riteniamo di dover esporre dei giocatori dilettanti ai rischi per loro e le loro famiglie che uno sport di contatto comporta.

Ci conforta il fatto che la nostra decisione non ci vede isolati né a livello regionale né nazionale.

Il senso di responsabilita’ deve prevalere sulla passione. Che e’ sempre forte e che speriamo presto di poter ricominciare a coltivare. Quando la situazione migliorera’ e lo permettera’ ci faremo trovare pronti con tutti I nostri ragazzi e riprendere un cammino fatto di serieta’, passione, sportivita’, amicizia e condivisione di valori importanti. Grazie a tutti.

