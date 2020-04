ACCADDE IL… 6/12/08: CA’ NOVA – MASONE, IL BIG MATCH DI TERZA

Il Ca’ Nova e il Masone sono due delle compagini protagoniste del girone genovese di Terza Categoria. In questo filmato amarcord del 2008 (telecronaca di Gian Pastorino e riprese di Enrico Figus) possiamo vedere lo scontro diretto terminato sul punteggio di 1-1. A segno Furiosi e, al 94′, Pastorino. La partita è nervosa e per il direttore di gara Mazzarello di Novi Ligure c’è tanto lavoro da fare.

Le immagini del match:

