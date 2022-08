L’A.S.D. CAPERANESE comunica due importanti nuovi innesti nella Rosa messa a disposizione di Mister Davide Palermo.

Si tratta di:

– SANGUINETI FILIPPO, difensore anno 2001, lo scorso anno al Real Fieschi in Promozione

– LINALE DAVIDE, centrocampista anno 2002, in prestito da US Sestri Levante 1919, lo scorso anno al Real Fieschi in Promozione