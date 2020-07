Colpo grosso della CAPERANESE che si assicura le prestazioni sportive del fortissimo difensore centrale SIMONE GARRASI.

Il giocatore nelle ultime tre stagioni ha indossato le maglie di RIVAROLESE (eccellenza) e GOLFO PRCA Promozione. La CAPERANESE con una trattativa fulminea ha chiuso la trattativa.

GARRASI in passato ha giocato 11 stagioni in Serie D con le maglie di RIETI (2 anni) , FOLIGNO ( 2 anni) SESTRESE (1 anni e mezzo) , LAVAGNESE (8 anni e mezzo) e ha disputato 2 campionati in Serie C2 con il FOLIGNO, nel campionato 2016/2017 era sceso per la prima stagione della sua carriera in Eccellenza estendo la maglia del MOCONESI.

