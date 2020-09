COGORNESE, PRESO IL CENTROCAMPISTA BARBIERI. La Cogornese, dopo l’ufficializzazione negli scorsi giorni dell’attaccante ex Borgorapallo Riccardo Celano, prosegue con la presentazione dei nuovi arrivi in rossoblù. Oggi è il turno del centrocampista Sergio Barbieri, nella scorsa stagione alla Caperanese. Ecco la nota ufficiale della società e la foto di rito (in copertina):

«Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi arrivi tra le fila rossoblu: oggi tocca a SERGIO BARBIERI, centrocampista la scorsa stagione nelle fila della Caperanese. A lui il nostro più caloroso benvenuto».