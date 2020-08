CAPERANESE, UFFICIALIZZATI TRE NUOVI ARRIVI

La Caperanese ufficializza tre nuovi arrivi per la prossima stagione sportiva 2020/2021: Michele Pane, difensore classe 1991 ex Real Fieschi, Rivasamba e Vallesturla; Ivan Mandredi, centrocampista classe 1996 ex Cogornese e Moconesi; e infine Gabriele Demartini, difensore classe 1999 ex Real Fieschi e Valle 2015.

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!