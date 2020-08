Partito ieri il ritiro della Prima Squadra allenata da Gatti

PRIMA SQUADRA: PRONTI, PARTENZA, VIA!

Ottemperati tutte le disposizione Covid allo Stadio di Caronno Pertusella.

Costanza Reina e il neo presidente rossoblù Giuseppe Pirola presenti per un saluto alla squadra. Ufficializzate le prime amichevoli.

E’ partita ieri la stagione sportiva 2020-2021 della Prima Squadra della Caronnese. La formazione rossoblù, diretta da Mister Gatti per il secondo anno consecutivo. Ha iniziato il lungo periodo di preparazione che la accompagnerà fino all’inizio del campionato. Lo stadio Comunale di Caronno Pertusella sarà la casa ufficiale della squadra che terrà tutte le sedute di allenamento proprio sul sintetico di ultima generazione. Che sarà poi il palco ufficiale delle partite di campionato.

Il primo allenamento della stagione si e svolto alla presenza di Costanza Reina e del neo Presidente Giuseppe Pirola .

Così le parole della Signora Reina: “Non potevo mancare: ogni anno mio padre veniva a salutare la squadra e ho pensato fosse una buona idea incontrare i ragazzi e lo staff al completo il primo giorno di preparazione estiva”.

Così le parole del neo Presidente della Caronnese Giuseppe Pirola: “Oggi la presenza di Costanza è molto importante e rafforza la volontà di tutta la società di proseguire nel progetto Caronnese senza mai dimenticare i nostri valori”.

La Caronnese, oltre alla prima squadra, come sempre, andrà a coinvolgere tutte le squadre del settore giovanile dai primi calci alla Juniores Nazionale, prevedendo la presenza di una o più squadre in tutte le categorie.

La Prima squadra della Caronnese sarà impegnata nel corso del mese di agosto in allenamenti quotidiani. In programma già alcune partite amichevoli: sabato 22 agosto i rossoblù saranno di scena in Svizzera a Vedeggio per un triangolare mentre il 29 agosto alle 18 si disputerà l’amichevole Caronnese – Vergiatese.

