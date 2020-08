CASTELNOVESE: TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA. Anche la Castelnovese si sta preparando per il prossimo campionato 2020/2021: in attesa di sapere chi sarà ufficialmente il nuovo tecnico – con Simone Bertanelli in pole, come anticipato da Calcio Spezzino -, la Castelnovese ha annunciato i primi innesti: Matteo Naclerio, centrocampista ex Valdivara (foto copertina); Luciani, portiere dal Marolacquasanta; Orlandi ex Borgo Foce Magra; Marinai, centrocampista dalla Luni Calcio, Dell’Amico, difensore dall’Attuoni Sport Avenza; Belforti, centrocampista proveniente dal Valdivara; Giudice, esterno classe 2000 dall’Atletico Carrara; e infine Petrucci dal Follo San Martino.