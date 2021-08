Luca Cavallo ex giocatore del Genoa e Siena in Seria A. La prossima stagione sarà alla guida del Sora, una squadra che milita nell’Eccellenza Laziale. Mentre Giuseppe Di Cuonzo dopo aver allenato: Oltrepovoghera, Lavagnese ed Entella, la prossima stagione allenerà l’Alfonsine. Squadra che disputerà il campionato di Eccellenza in Emilia Romagna