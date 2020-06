CDM GENOVA, Calcio a 5. anche la CDM si arrende, «impossibile ripartire». Questo è quello che leggiamo dal comunicato ufficiale pubblicato attraverso i portali della società . Niente Summer Camp, dunque, neppure per la società genovese di Calcio a 5.

Ecco il comunicato:

«A tutti i Tesserati CdM e alle loro Famiglie: abbiamo atteso con fiducia che la FIGC e il Settore Giovanile Scolastico pubblicassero il protocollo contenente le indicazioni per ricominciare a praticare il nostro amato sport.

Avremmo voluto scrivervi oggi per annunciare finalmente l’apertura delle iscrizioni ai CDM FUTSAL SUMMER CAMP, ma il documento della FIGC rende al momento impossibile ripartire. Al momento non possiamo ricominciare, ma siamo certi che siamo solo temporaneamente costretti a rimanere chiusi e che l’appuntamento con la CdM è solo rimandato.

Quella che abbiamo preso è stata una decisione difficile e molto sofferta:

mai ci eravamo trovati davanti ad una crisi di questo tipo e abbiamo dovuto prendere decisioni a cui nessuno di noi era preparato. Siamo veramente dispiaciuti di dovervi comunicare che abbiamo deciso di posticipare ulteriormente le attività previste per questa estate dato che la situazione che stiamo affrontando non ci permette di organizzare i Camp in un clima di sicurezza. Chi ogni anno sceglie la CdM sa che la nostra priorità è e sarà sempre la salvaguardia della salute e del benessere dei nostri tesserati e dei nostri collaboratori.

A tutti noi in questi mesi sono mancati gli allenamenti con il pallone a rimbalzo controllato e siamo pronti a ripartire non appena ci saranno le condizioni per farlo. Pronti a partire con la novità dei nostri Summer Camp, pronti a tornare a giocare a calcio a 5, sotto il sole e con tante attività, pronti ad accogliere di nuovo i bambini e i ragazzi con i loro sorrisi. Anno dopo anno abbiamo introdotto novità per arricchire la nostra proposta di scuola calcio a 5 e settore giovanile e la prossima stagione abbiamo preparato delle novità che speriamo potranno farvi dimenticare questa strana, prossima estate. Come sempre vi terremo aggiornati sulle nostre proposte.

Speriamo quindi di rivedervi presto ai CdM Futsal Summer Camp, quando le condizioni lo permetteranno, per vivere insieme altri momenti indimenticabili.