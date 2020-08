CDM si festeggia. La CDM festeggia il ripescaggio in serie A.

La decisione che, a Nostro avviso, appare sensata e corretta.

La CDM era in zona retrocessione con ancora diversi scontri diretti da giocare e aveva esaurito gli incontri impossibili con le squadre che veleggiavano in classifica.

Il Presidente Matteo Fortuna aveva fatto grandi sforzi per portare alla salvezza la CDM investendo nel mercato invernale e facendo arrivare i giocatori di categoria.

Sembrava ingiusto retrocedere a seguito di un calendario sfavorevole.

L’ambizioso presidente aveva già programmato, per la prossima stagione, una suntuosa campagna acquisti.

Nazionali italiani oltre a giocatori di spessore arriveranno alla CDM che avrà come obiettivo il raggiungimento delle final Eight.

Il Grande Calcio a 5 sbarca a Genova grazie alla CDM, anche se in realtà la società del presidente Fortuna giocherà le gare casalinghe a Campo Ligure.