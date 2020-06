di Davide Firpo

Pronti, ripartenza, via!

Pian pianino le società dilettantistiche stanno cercando di riprendere le attività di allenamento, a partire dai settori giovanili. In questi ambienti la voglia di ricominciare che hanno i ragazzi è molto alta perché, tralasciando la passione per il gioco, nei vari gruppi squadra ci sono dei rapporti umani che fanno capire quanto fare sport sia molto importante.

Una delle primissime società dilettantistiche italiane a riaprire i battenti a livello giovanile è qui in Liguria, più precisamente in provincia di Savona. Il nuovo Celle e Riviera Calcio, con gli Allievi 2003 che sono tornati ad allenarsi.

L’iniziativa che ha creato la società savonese è stata quella di cercare di riprendere gli allenamenti, seppur con alcune limitazioni. Il sindaco e l’assessore allo sport hanno permesso l’apertura del campo, inserendo degli steward agli ingressi per la sanificazione e per il controllo della temperatura ad atleti e allenatori nel momento dell’entrata in campo. Tutto questo ha suscitato l’attenzione di un giornalista di RAI 3, Stefano Picasso, che si è organizzato con la società per girare un filmato a testimonianza di una corretta e sicura ripartenza, ai fini della continuità di crescita per i ragazzi. Inoltre, c’è stata la visita del presidente delle società liguri, Giulio Ivaldi, che si è congratulato con l’ambiente giallorosso come prima società a livello giovanile “ai nastri di ripartenza”.

Ma non parliamo solo dei 2003. Infatti, a continuare questo percorso, hanno ricominciato anche gli Allievi 2004 di mister Giorgio Rapalino, che oggi risponde alle nostre domande sulla ripartenza dei suoi ragazzi:

