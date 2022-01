Ecco il comunicato ufficiale della società: il Celle Riviera comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con Mister Capurro per la gestione della prima Squadra. Nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questo periodo, gli augura ilmeglio per il suo futuro personale e sportivo.

