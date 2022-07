Bomba di mercato per Celle-Varazze vicinissimo ad aggiudicarsi le prestazioni sportive del giovanissimo attaccante Alessandro Ogliari classe 2003.

Ogliari è un giocatore di grandi qualità di cui sentiremo parlare nell’immediato futuro.

nella scorsa stagione ha vestito la maglia del LIGORNA, ma è sceso in campo in Serie D solo in 5 occasioni.

Ogliari seguirà mister Luca MONTEFORTE, al Celle- Varazze. Tecnico vincente e artefice del doppio salto di categoria dalla Promozione alla Serie D con l’ALBISSOLA oltre ad aver vinto 7 campionati in totale, anche se a mister MONTEFORTE piace ricordare anche altri risultati come finali play off, salvezze impossibili ecc.