“Se un giocatore della caratura tecnica e della carriera di Imperatore sceglie per la prima volta in carriera di scendere in I Categoria accettando la corte del Ceparana. Di fronte ad altre offerte di categoria superiore probabilmente il nuovo corso della società rossonera ha dimostrato di avere basi solide e attrattive per certi giocatori. Non bisogna dimenticare che Giuseppe vanta un centinaio di presenze in un campionato quotato come la Serie D. Personalmente sono fiducioso sulla rosa messa a disposizione al mister Leone, credo che potrà darci soddisfazioni. Il ruolo da diesse? Mi hanno chiamato a Ceparana dopo la fine con il rapporto con la Fezzanese per gestire stampa e social media, poi alcune trattative purtroppo non si sono concretizzate nonostante alcuni giocatori avessero dato la parola. Cose che succedono nel calcio…mi è stato proposto questo ruolo e ho accettato. Crediamo di aver operato bene. Mercato finito? Magari ci sarà ancora spazio per una ciliegina, in fondo dipende solo da lui…”.

“Se un giocatore della caratura tecnica e della carriera di Imperatore sceglie per la prima volta in carriera di scendere in I Categoria accettando la corte del Ceparana. Di fronte ad altre offerte di categoria superiore probabilmente il nuovo corso della società rossonera ha dimostrato di avere basi solide e attrattive per certi giocatori. Non bisogna dimenticare che Giuseppe vanta un centinaio di presenze in un campionato quotato come la Serie D. Personalmente sono fiducioso sulla rosa messa a disposizione al mister Leone, credo che potrà darci soddisfazioni. Il ruolo da diesse? Mi hanno chiamato a Ceparana dopo la fine con il rapporto con la Fezzanese per gestire stampa e social media, poi alcune trattative purtroppo non si sono concretizzate nonostante alcuni giocatori avessero dato la parola. Cose che succedono nel calcio…mi è stato proposto questo ruolo e ho accettato. Crediamo di aver operato bene. Mercato finito? Magari ci sarà ancora spazio per una ciliegina, in fondo dipende solo da lui…”.