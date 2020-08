Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021, dell’esterno d’attacco Mattia Valletta.

Ala classe ‘93 arriva dal Don Bosco Spezia formazione nella quale ha militato nelle ultime cinque stagioni vincendo un campionato di I Categoria e disputando per quattro anni il torneo di Promozione siglando complessivamente 32 reti.

In carriera Mattia Valletta ha militato nella Sarzanese in Serie D, con la maglia della Lucchese vincendo l’Eccellenza della Toscana, al Marina La Portuale in Promozione della Toscana, Aullese in I Categoria e, appunto, al Don Bosco Spezia.

“Sono felice di far parte di un progetto ambizioso, darò il massimo per raggiungere gli obiettivi della società. Arrivo a Ceparana pieno di entusiasmo e stimoli. Ci tengo a ringraziare il Don Bosco Spezia e i miei ex compagni per questi anni bellissimi. A loro faccio il mio personale in bocca al lupo per la nuova stagione.” ha dichiarato lo stesso Mattia Valletta nel primo giorno da calciatore del Ceparana.

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un bentornato e un grosso in bocca al lupo a Mattia in vista della stagione 2020/2021.

L’Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021, di Fabio Bertoletti.



Jolly d’esperienza, classe ’83, arriva dal Follo San Martino con cui ha vinto il campionato di I Categoria della scorsa stagione.

Giocatore di grande carisma e dalle doti fisiche non indifferenti il mancino di Ponzano Magra può ricoprire diversi ruoli. Da quello più naturale di terzino sinistro, passando per la mezzala fino all’esterno offensivo.

Carriera importante quella alle spalle di Bertoletti che ha militato con formazioni blasonate come quelle di Vallesturla, Virtus Entella, Casarza Ligure. Lerici, Canaletto Sepor, Marina La Portuale. Real Vara, Lunigiana e 5 Terre Mon.Ver. Tra Serie D e Prima Categoria per poi fermarsi per cinque stagioni a vestire la maglia del Don Bosco Spezia fino all’esperienza “follese” dello scorso anno. Oltre 350 presenze tra i dilettanti in vari campionati di cui quattro vinti nella “regular season” e altri due conquistati ai Play – Off ne fanno un vero e proprio veterano ed elemento imprescindibile per ogni allenatore.



“Sono molto contento di arrivare al Ceparana. Qui vi è un progetto e un paese che meritano sicuramente di più che la I Categoria. Sono qui per dare un forte contributo e mettere a disposizione di mister Leone e dei miei compagni la mia esperienza. Ritrovo amici come Ibba e i fratelli Valletta: giocatori che sono un lusso per questa categoria. Non vedo l’ora di iniziare, perchè sarà un campionato duro con squadre molto ben attrezzate per vincere. Noi? Vedremo giorno dopo giorno e passo dopo passo dove poter arrivare senza porci limiti.“





Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un bentornato e un grosso in bocca al lupo a Fabio in vista della stagione 2020/2021.

Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021, di Alessio Cattabiani.





Alessio, classe ‘92, torna a vestire la maglia del Ceparana che indossó già in passato per cinque stagioni per tre campionati in I Categoria e due in Promozione. Nell’ultima stagione ha vestito i colori rossoneri, ma quelli del Sarzana 1906.



Centrocampista, mezzala o esterno di difesa non fa differenza per Cattabiani che fa della duttilità una delle sue doti migliori mettendosi sempre al servizio di squadra e compagni. Per lui si ricordano anche le esperienze con il Vezzano e con il Pegazzano.



“Sono molto contento di tornare in quella che per cinque stagioni è stata casa mia. Ritrovo vecchi amici e compagni. La trattativa? È stato facile sposare un progetto ambizioso che punta a riportare il Ceparana dove merita!”



Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un bentornato e un grosso in bocca al lupo a Alessio in vista della stagione 2020/2021.

L’Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021. Di Andrea Mecherini.

Centrocampista centrale, classe ’97, in carriera cresce nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio fino ad indossarne la maglia della formazione Primavera. In seguito passa in Serie D alla Fezzanese con cui conquista la prima storica salvezza con mister Zuccarelli in panchina. In maglia “Verde” otto le presenze di cui la metà da titolare. In seguito vestirà la maglia di Magra Azzurri in Eccellenza e Don Bosco Spezia in Promozione.

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un bentornato e un grosso in bocca al lupo ad Andrea in vista della stagione 2020/2021.

Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021, di Gian Marco Magistrelli.

Centravanti, fuori quota classe ’99, arriva in rossonero in regime di svincolo dopo essere rimasto inattivo nella passata stagione.

Prima punta dal buon fisico e dall’ottimo colpo di testa sarà una soluzione in più in fase offensiva nelle scelte operate da mister Francesco Leone. Settore Giovanile del Don Bosco Spezia, Magistrelli esplode definitivamente con il passaggio alla Fezzanese. Nella sua prima annata in maglia “Verde” mette a segno 9 reti nel campionato Juniores Nazionale e riceve due convocazioni in Prima Squadra in Serie D. E’ nella stagione successiva che fa veramente la differenza realizzando 14 reti nel campionato Juniores Regionale a cui ne aggiunge altre 4 nella fase Play – Off Regionali e Nazionali che valgono alla Fezzanese il titolo di Campione Juniores della Liguria e ottava formazione giovanile d’Italia. Nel finale di stagione esordisce anche in Prima Squadra al termine della trionfale cavalcata della squadra di mister Sabatini che vince il campionato di Eccellenza della Liguria tornando subito in Serie D. In seguito passa a vestire le maglie di Forza e Coraggio in Promozione e Valdivara 5 Terre in Eccellenza.

“Innanzi tutto ci tengo a ringraziare il diesse Guido Lorenzelli per l’opportunità che mi ha offerto di rimettermi in gioco e ricominciare con il calcio giocato dopo una stagione di inattività. Sono davvero contento di cominciare questa stagione al Ceparana e, personalmente, spero di poter dare il mio contributo per raggiungere, assieme ai miei compagni, gli obiettivi che la Società si è prefissa.“

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un bentornato e un grosso in bocca al lupo a Gian Marco in vista della stagione 2020/2021

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!