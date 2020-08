Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021, del centrale difensivo Nicolò Valentini.

Niccolò, mancino classe ’93, è reduce da un ottimo triennio nel torneo di Promozione con la maglia del Magra Azzurri. Nei “blues” di Santo Stefano Magra è stato la colonna della retroguardia di mister Berrtacchini prima. E Paolini poi andando anche a segno complessivamente in sei occasioni.

Carriera importante quella di Valentini che ha indossato la maglia della Primavera dell’AS Livorno Calcio. Scendendo in campo in 29 occasioni. Per poi militare in Serie D con le maglie di Massese e Camaiore Calcio ASD. In seguito lo si ricorda per le esperienze in Toscana con Atletico Podenzana e Filvilla con quattro campionati e dieci marcature complessive.

“Una volta che è arrivata la richiesta della società non ci ho messo molto a sposare il progetto. Mister Leone e il suo vice Grilli sono una garanzia: con loro ho molto feeling già dalle esperienze passate. Anche il nuovo corso della Società rossonera mi ha fatto un’ottima impressione: si respira forte la voglia di migliorarsi dopo le delusioni degli ultimi anni“

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un bentornato e un grosso in bocca al lupo a Nicolò in vista della stagione 2020/2021