«Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021, dell’estremo difensore Marco Conti.

CEPARANA, COMPLETATO IL PARCO PORTIERI DELLA PRIMA SQUADRA. Il Ceparana completa il reparto composto dai portieri: dopo il prestigioso arrivo dell’ex Forza&Coraggio Niccolò Mozzachiodi, è stato oggi ufficializzato il portierino under. Si tratta di Marco Conti , classe 2002 proveniente dalla Luni Calcio (titolare in Seconda Categoria).

Fuori quota classe 2002, Marco nella scorsa stagione ha difeso i pali della Luni Calcio come N°1 titolare della squadra di mister Gilli – in II Categoria. In precedenza si è disimpegnato con la formazione Allievi del Seravezza Pozzi; e nell’Accademy Massa Montignoso.