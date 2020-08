Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021, dell’esterno d’attacco Francesco Valletta.

Francesco, classe ’96, è reduce da una stagione strepitosa con la maglia del Follo San Martino con cui ha vinto il campionato di I Categoria siglando ben 11 reti.

In carriera Francesco Valletta ha esordito con il Marina La Portuale per poi vestire la maglia del Don Bosco Spezia in I Categoria vincendo il campionato e in Promozione ottenendo la salvezza siglando complessivamente sei gol. Sempre in Promozione ha vestito la maglia del Real Fiumaretta andando a segno in cinque occasioni contribuendo alla salvezza della squadra. Ha poi proseguito il suo percorso calcistico in Eccellenza al Valdivara 5 Terre e in I Categoria con il Borgo Foce Magra A.F. con 6 segnature messe a referto. A livello di Settore Giovanile è cresciuto nelle fila di Sarzanese e Carrarese Calcio

“Personalmente sono contento di entrare a fare parte di questo progetto che reputo ambizioso. Credo che la società stia lavorando bene e gli arrivi di giocatori di valore come Mozzachiodi, Cariati e Orsoni lo dimostrano. C’è voglia di fare bene e io mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo. Ho decisamente apprezzato la grande determinazione che ha dimostrato il Ceparana di avermi nella propria rosa. Voglio quindi ringraziare la società e in particolare Beppe e Guido.”

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un bentornato e un grosso in bocca al lupo a Domenico in vista della stagione 2020/2021