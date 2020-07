Il Ceparana apre alle iscrizioni per la Scuola Calcio e svela una grande novità: il Coerver Coaching. Ecco di cosa si tratta:

«GRANDE NOVITA’: IL COERVER COACHING. Asdc Ceparana Calcio comunica che sono aperte le iscrizioni per la scuola calcio e tutte le altre attività Pre-Agonistiche & Agonistiche per la stagione Sportiva 2020/2021; riguardanti tutte le annate a partire dalla leva 2004 fino ad arrivare ai più piccoli nati nel 2015/16.

Le iscrizioni sono aperte anche a tutte le bambine o ragazze che amano il calcio, l’obiettivo è quello di fornire un servizio educativo sportivo a tutte le bambine o ragazze che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio femminile e coltivare la loro passione in un ambiente sano e con tecnici preparati.

Inoltre la novità della stagione 2020.21 sarà l’implementazione della metodologia COERVER COHACHING da parte del Direttore Tecnico Jacopo Foschi, il quale attraverso sedute formative contribuirà alla continua e costante crescita degli allenatori e di conseguenza di tutti i bambini/e e ragazzi/e di tutto il settore giovanile rossonero.

Per informazioni sul programma della nuova stagione e sulla modalità di iscrizione gli interessati possono rivolgersi presso la Segreteria dell’Asdc Ceparana Calcio dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 contattando i seguenti numeri: 338.6557345 – 334.7863485.

Il Responsabile del settore giovanile rossonero Leonardo Luti coadiuvato dal suo vice P. Francesco Fazzolari rende noto che l’impianto sportivo C. Incerti di Ceparana dispone di: un Campo a 11 in erba Naturale; un altro a 11 in terra battuta; uno a 7 in erba sintetica; un campetto a 7 in erba naturale; un altro campetto a 5 in erba sintetica.

Per tutti gli interessati, c’è la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuito.

I Dirigenti del settore giovanile, sottolineano, che particolare attenzione verrà posta alla socializzazione tra i ragazzi/e, leale competizione, divertimento, educazione, salute, sana alimentazione.

Valori che l’Asdc Ceparana ha fatto propri e sono parte integrante di un progetto e di un percorso “tecnico-educativo” che fa riferimento al proprio “codice etico”».