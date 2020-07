Il Ceparana annuncia l’arrivo di un nuovo tecnico alla guida della leva 2004 (Allievi): Tommaso Lezzerini. L’annuncio e la carriere del nuovo mister dei giovani spezzini:

Asdc Ceparana Calcio comunica di aver affidato la panchina della formazione Allievi 2004 a mister Tommaso Lazzerini.

«Mister Lazzerini, dopo aver ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico con società dilettantistiche lunigianesi, ha svolto nella stagione 2016 -2017 il ruolo di collaboratore tecnico, Match Analyst e osservatore per la U.s. Alessandria Calcio 1912; nel biennio successivo è stato collaboratore tecnico e Match Analyst per la SPAL Primavera. Lazzerini è in possesso dei patentini da allenatore UEFA C e B; della Certificazione Football Match Analyst professionista riconosciuta dalla FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Competenza, determinazione nel raggiungere gli obiettivi e la capacità di lavorare e instaurare con i giovani una forte empatia, sono le principali ragioni che hanno spinto la società rossonera ad affidare la guida degli Allievi 2004 a mister Tommaso Lazzerini; attraverso un percorso e un progetto formativo si pone l’obiettivo di realizzare un modello di allenamento per lo sviluppo della tecnica e della tattica, che sia comune alle formazioni Allievi, Juniores e prima squadra.

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo a mister Lazzerini in vista della stagione 2020/2021».

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!