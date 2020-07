Il Ceparana presenta ufficialmente il nuovo preparatore dei portieri: Marcello Baracco, classe 1967, ha svolto il ruolo in club professionistici (Spezia, Como, Aosta, Cuneo, Sheriff Tiraspol. Ecco il comunicato della società:

«Asdc Ceparana Calcio comunica, con grande orgoglio e soddisfazione, di aver affidato a Marcello Baracco la preparazione dei portieri della Prima Squadra per la stagione calcistica 2020/2021.

Classe ’67, mister Baracco non ha bisogno di tante presentazioni. In possesso del patentino Uefa – B, Baracco in carriera ha svolto il ruolo di preparatore dei portieri in moltissimi club professionistici: Spezia Calcio; il Como calcio; l’Aosta; l’A.C. Cuneo 1905; i moldavi dello Sheriff Tiraspol, con cui ha conquistato la Divizia Națională e la Cupa Moldovei partecipando poi ai preliminari di UEFA Champions League e ai gironi di UEFA Europa League. Anche Baracco, come Niccolò Mozzachiodi, arriva in rossonero dalla Forza e Coraggio 1914.

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo a mister Baracco in vista della stagione 2020/2021».