Asdc Ceparana Calcio, nella persona del proprio Presidente Diego Bancallari, smentisce le voci false e tendenziose che circolano in questi giorni su alcuni social media e con audio dell’applicazione WhatsApp. Che insinuano affermazioni non veritiere cercando di dare discredito alla scrivente Società.

Il sodalizio rossonero sta invece operando con un grandissimo lavoro di ristrutturazione di tutto il proprio ampio Settore Giovanile. Avvalendosi di figure competenti come mister Conti per la Juniores, Lazzerini per la formazione Allievi. E del Direttore Tecnico Jacopo Foschi con cui prenderà forma il progetto Coerver Coaching. Inoltre è stata ulteriormente strutturata la Scuola Calcio. Infine possiamo ufficializzare che della carica di Direttore Generale è stato insignito Marco Chiappini.

La Società del Presidente Bancallari è solida e forte sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico. Evidenza di ciò sta anche nel fatto che giocatori del calibro di Cariati, Mozzachiodi e Orsoni. Oltre ad altri che verranno svelati in seguito, abbiano già abbracciato il nuovo progetto Ceparana con estremo entusiasmo e soddisfazione. Il Ceparana Calcio è inoltre sempre alla ricerca di elementi che possano alzare il tasso qualitativo e tecnico del proprio organigramma sportivo.

Se le affermazioni non veritiere, volte soltanto a gettare discredito sulla scrivente Società, dovessero continuare il Ceparana Calcio è pronto ad adire tutte le vie percorribili, comprese quelle legali, perché il buon nome del sodalizio rossonero venga giustamente tutelato.

