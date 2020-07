Il numero uno del Ceparana sarà Niccolò Mozzachiodi: il portiere classe 1991, scuola Spezia – con esordio in prima squadra – arriva dal Forza&Coraggio. Un acquisto fuori categoria quello dell’ormai ex capitano del F&C, ecco il comunicato della società rossonera:

«Asdc Ceparana Calcio comunica, con grande soddisfazione, il terzo acquisto in vista della stagione 2020/2021. Il club rossonero è orgoglioso di annunciare l’arrivo al “Cipriano Incerti” di Niccolò Mozzachiodi

Estremo difensore classe ’91 che non ha bisogno di molte presentazioni essendo uno dei profili più importanti del ruolo nella provincia spezzina. Nelle ultime quattro stagioni ha vestito con successo la magia della Forza e Coraggio 1914 nel campionato di #Promozione portando con orgoglio anche la fascia di capitano.

Cresciuto nelle giovanili dello Spezia Calcio è poi arrivato all’esordio in Prima Squadra con la maglia aquilotta per poi passare in #SerieD a vestire il rossonero della gloriosa Sarzanese.

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo a Niccolò in vista della stagione 2020/2021».