Il Ceparana comunica ufficialmente il ritorno di Davide Venè, esterno classe 1993 proveniente dal Sarzana Calcio – ex Vezzano. Ecco il comunicato della società e le parole del sodalizio del presidente Diego Bancallari:

«Asdc Ceparana Calcio comunica che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche per avvalersi delle prestazioni sportive, in vista della stagione 2020/2021, dell’esterno Davide Venè

Classe ’93, Venè nelle ultime stagioni ha militato con la maglia del A.S.D Sarzana Calcio 1906 contribuendo alla disputa dei Play – Off della squadra di mister Veornica Per Venè si tratta di un ritorno al “Cipriano Incerti” in quanto il giocatore aveva già vestito la maglia del Ceparana ottenendo il salto di categoria dalla I Categoria alla Promozione per poi disputarla nella stagione 2013/2014. In carriera lo si ricorda anche per l’esperienza con la maglia del Vezzano.

Le parole del presidente Diego Bancallari:

«Dopo Orsoni e Cariati siamo veramente felici di riaccogliere un altro nostro grande ex che ha deciso di tornare in rossonero. Il giocatore si è detto entusiasta della nuova strada tracciata a Ceparana e voglioso di riprendere quel filo interrotto in Promozione».

Il presidente della società Bancallari Diego, unitamente a tutto il consiglio direttivo, porgono un bentornato e un grosso in bocca al lupo a Nicolò in vista della stagione 2020/2021».

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!