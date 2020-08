Una pedina importante per l’attacco Cerialese, un giocatore ben visto e corteggiato dal nostro DS già da parecchio tempo: finalmente si unisce alla Prima Squadra Giuseppe Gerini. Attaccante classe 1999, ha iniziato a tirare i primi calci ad un pallone a Ceriale crescendo nel nostro settore giovanile prima di passare a Loano e Vado.

Edordisce in prima squadra giovanissimo vestendo i colori dell’Albenga 1928 ai tempi guidata proprio da Mister Biolzi in Eccellenza.

La scorsa stagione viene inserito nell’ambizioso progetto ingauno, ma problemi di varia natura lo spingono verso nuovi lidi e ad approdare con il mercato d’inverno all’Alassio FC.

Con le vespe, Giuseppe, ha il suo riscatto personale e in soli 3 mesi riesce a dare continuità alle prestazioni, realizzando anche due reti.

“Il lockdown mi ha fermato in un periodo in cui mi ero ritrovato, le due reti segnate sono state la prova di un periodo positivo interrotto purtroppo dalla pandemia.

Sono molto contento di essere arrivato a Ceriale, una società che mi ha fortemente voluto e che mi ha corteggiato già in passato. Conosco bene il mister e molti dei miei compagni. Ma soprattutto molti dirigenti della società che erano già operativi quando io ero solo un bambino. Per me è un ritorno alle origini e fa sempre piacere essere accolto con questo calore.

Non vedo l’ora di ricominciare dopo tutti questi mesi di inattività e di continuare sull’onda dell’anno scorso”.

Il Ceriale Progetto Caldo dà il bentornato a Giuseppe e gli augura il meglio con i nostri colori!

