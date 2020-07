Arrivano altre due conferme in casa Ceriale: nella giornata di ieri è arrivata quella dell’attaccante Roberto Ricotta, mentre qualche minuto fa quella del giovanissimo difensore Morad Noauoi. Ecco i due comunicati.

Roberto Ricotta

«Sul fronte offensivo è arrivata anche la riconferma dell’attaccante classe ’82 Roberto Ricotta, giocatore che ha registrato poche presenze, ma rivelatesi decisive per il raggiungimento dell’obbiettivo salvezza. “Come ha già detto il mio collega Cecco, non ho alcuna pretesa particolare. L’anno scorso sono stato fermo parecchio; ma mi metterò a disposizione di Biolzi e dei miei compagni cercando di dare il massimo quando verrò chiamato in causa”».

Morad Naoui

«Giovanissimo, ma già al terzo anno nella rosa della Prima Squadra. Morad Naoui è un difesore fisico e che ha saputo giocare molto bene le sue carte dalle primissime convocazioni nel gruppo ed ha grandi margini di miglioramento. “Il mio primo obiettivo è lavorare su me stesso: scendere in campo tranquillo e senza paura di sbagliare, con la grinta che mi ha sempre caratterizzato quando giocavo con la mia leva. L’anno scorso non sempre ci sono riuscito e per questo voglio migliorarmi, il resto verrà di conseguenza…”».



Ancora conferme in casa Ceriale!

